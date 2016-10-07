﻿مجموعة العشرين تحذر من «الشعبوية» في استهداف ضمني لترامب

واشنطن – أ ف ب: حذر وزراء مال مجموعة العشرين امس الجمعة من تصاعد النزعة «الشعبوية المناهضة للعولمة»، في إشارة شبه ضمنية إلى النظريات الحمائية التي يدافع عنها المرشح الجمهوري للبيت الابيض دونالد ترامب.

وقال وزير المال الصيني، لو جيوي، في مؤتمر صحافي لمجموعة العشرين التي تترأسها بلاده هذا العام ان «النزعة نحو شعبوية عميقة مناهضة للعولمة دفعت بسياسيين إلى استخدام خطاب معين في حملتهم بهدف محاولة كسب أصوات».

ومن دون ان يسمي ترامب بشكل مباشر، أكد الوزير الصيني ان هذا المناخ يعزز «الغموض» الذي يرخي بظلاله على نمو عالمي متعثر أصلا.

وأضاف الوزير الصيني اثر اجتماع مع نظرائه في أبرز الدول الصناعية والناشئة ان «القلق والمخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي تزايدت، في وقت تدخل اقتصادات كبرى عدة فترة انتخابات عامة، فيما لا تزال تداعيات تصويت البريطانيين على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكسِت) غير أكيدة».

وقبل شهر من الانتخابات الرئاسية الامريكية، لا يزال المرشح الجمهوري يجذب الحشود عبر تنديده بالتداعيات المفترضة للتجارة الحرة ووعده بشن حرب تجارية على المكسيك والصين.

وفي السياق نفسه، كان ظل دونالد ترامب حاضرا في الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت خلال الاسبوع الماضي في واشنطن.

ويوم الثلاثاء الماضي اقر كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد، موريس أوبستفيلد، ان انتخاب ترامب سيشكل «تغييرا جذريا في الموقف التقليدي للولايات المتحدة وخصوصا حيال السياسة التجارية».

لكن دخول ترامب للبيت الابيض ليس عامل القلق الوحيد بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.

فعلى الضفة الأخرى للاطلسي، تثير تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأأمس وروبي مخاوف من تراجع الاندماج الأوروبي ولا تزال تهز الاسواق القلقة من سيناريو «خروج قاس» يشكل مرادفا لحمائية اقتصادية.

وانعكست هذه المخاوف الجمعة على الاسواق الاسيوية حيث خسر الجنيه البريطاني اكثر من ستة في المئة من قيمته مقابل الدولار.

إلى ذلك، اعرب وزراء المال في مجموعة العشرين عن خشيتهم من ان تتجلى النزعة الشعبوية والانعزالية ايضا في الانتخابات العامة المرتقبة في فرنسا وألمانيا العام 2017.

وقال لو «علينا الاعتراف ببعض الاخطار السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية في بلدان عدة واقتصادات كبرى».

ثغرات العولمة

في مداخلة بالفيديو بثت أمس شارك الرئيس الامريكي باراك أوباما في النقاش عبر دعوة ممثلي 198 دولة عضوا في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى «التصدي للحمائية».

وعلى وقع هذه الموجة الشعبوية، أقر وزراء المال ايضا بالثغرات التي تنطوي عليها العولمة ودعوا إلى تقاسم أفضل للنمو.

ويوم الخميس الماضي لاحظ نائب حاكم المصرف المركزي الصيني، يي غانغ، ان «النمو الاقتصادي ليس متساويا، وتوزيع العائدات ليس متساويا. هذا ما يفسر الانجذاب نحو مناهضة العولمة».

واعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ان العولمة «ينبغي ان تكون مختلفة إلى حد ما»، و»لا يمكنها ان تختصر بتعزيز التجارة العالمية كما شهدناه في التاريخ»، داعية خصوصا إلى ايلاء «المهددين بالوقوع ضحية التهميش» اهتماما اكبر.

لكن اعادة التوازن إلى النمو واحياءه في الوقت نفسه لن يكونا مهمة سهلة، في وقت يبدو ان السياسات النقدية المتساهلة للغاية لدى المصارف المركزية الكبرى قد استنفدت، مع انتهاج غالبية الدول الغنية سياسة تقشف مالي.

وطغت مناقشة هذه العناوين في واشنطن على المخاوف من تنامي الدين الصيني، وعلى مصير «دويتشه بنك» المهدد بغرامة باهظة في الولايات المتحدة، والذي يثير وضعه المالي غير المستقر قلق الاسواق.