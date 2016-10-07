﻿لاغارد تنصح بلهجة حادة: يجب إصلاح نموذج انشطة البنك والتفاهم مع أمريكا

واشنطون/فرانكفورت – رويترز: وجهت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بعض النصائح شديدة اللهجة لـ»دويتشه بنك» أمس الخميس قائلة ان أكبر مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصلاح نموذج أنشطته، والتوصل بسرعة إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بشأن غرامة من المحتمل أن تكون ضخمة.

وحاول مسؤول أوروبي بارز تعزيز الثقة في النظام المصرفي في القارة قائلا انه يعمل بشكل جيد بوجه عام، في حين قالت مصادر ان الهيئة المعنية بالمراقبة المالية في ألمانيا لم تصل حتى الآن إلى أدلة على أن «دويتشه بنك» خالف القواعد ذات الصلة بغسل الأموال في روسيا، وهو الأمر الذي يحتمل معه إزاحة أحد مصادر المشاكل الكثيرة للبنك.

في الوقت ذاته ناقش عدد من كبار التنفيذيين في الشركات الألمانية الرائدة مشاكل البنك وأبدوا استعدادا لضخ رؤوس أموال لدعمه إذا اقتضت الضرورة حسبما ذكرت صحيفة (هاندلسبلات) أمس الخميس.

غير أن لاغارد قالت لتلفزيون بلومبرغ خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الخريفية في واشنطن ان «دويتشه بنك -شأنه شأن الكثير من البنوك الأخرى- عليه أن ينظر في نموذج أنشطته.» وأضافت «عليه أن ينظر في ربحيته في الأجل الطويل في ظل أسعار الفائدة المتجهة إلى الانخفاض في أنحاء العالم وربما لفترة أطول مما يتوقع كثيرون.»

وأشادت لاغارد بقيام البنك ببيع بعض أصوله، لكنها أكدت على أهمية أن يتوصل إلى تسوية خارج دوائر القضاء مع وزارة العدل الأمريكية، وقالت «التسوية السيئة أفضل دائما من محاكمة جيدة».