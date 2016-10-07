﻿الشكوك في فعالية الإتفاق تقوض آمال انتعاش ثابت لأسعار النفط

لندن – رويترز: تراجع سعر برنت في العقود الآجلة أمس الجمعة بعدما اقترب لفترة وجيزة من أعلى مستوياته في 2016، حيث بددت تخمة المعروض في السوق الحاضرة أثر ثقة أسواق المال في موجة صعود الخام.

وبحلول الساعة 1000 بتوقيت غرينتش أمس نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 40 سنتا إلى 52.11 دولار للبرميل، بعدما لامس 52.84 دولار للبرميل في وقت سابق، ليقل سنتين فقط عن أعلى مستوى له في 2016.

وارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة إلى 50.74 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، قبل أن يسجل انخفاضا بواقع 30 سنتا ليصل إلى 50.14 دولار للبرميل.

وجرت تسوية عقود الخام الأمريكي أمس الأولعند 50.44 دولار للبرميل، في أول تسوية فوق مستوى الخمسين دولارا منذ 23 يونيو/حزيران. وجاءت موجة الصعود رغم ارتفاع الدولار -الذي يزيد من تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى- وتزايد إمدادات المعروض النفطي في السوق الحاضرة من ليبيا ونيجيريا وروسيا.

وكان استطلاع لرويترز نشرت نتائجه أمس قد أظهر أن محللي النفط غير مقتنعين بأن اقتراح منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» لخفض الإنتاج، للمرة الأولى منذ 2008، سيتمخض عن ارتفاع كبير في الأسعار مع تنامي الشكوك في جدوى قرار المنظمة.

وخفض 32 محللا وخبيرا اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع توقعاتهم لمتوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 44.74 دولار للبرميل في 2016، من 45.44 دولار في توقعات أغسطس/آب، وهو ثاني تعديل بالخفض على التوالي بعد تعديلات متعاقبة بالرفع في المسوح الخمسة السابقة.

ومن المتوقع أيضا وصول متوسط سعر برنت إلى 57.28 دولار للبرميل في 2017، مقارنة مع 57.90 دولار في التوقعات السابقة. وبلغ متوسط سعر برنت منذ بداية العام الحالي 43.34 دولار للبرميل.

وقالت آشلي بيترسن، المحللة لدى بنك «مورغان ستانلي» الاستثماري الأمريكي «نحن متشائمون من فرص التوصل لاتفاق شامل خلال اجتماع أوبك في نوفمبر، نظرا لتاريخ المنتجين في الإحجام عن الاتفاق على حصص إنتاج فردية (حصة لكل دولة) أو الالتزام بها.»

وفي اجتماع غير رسمي عقد في الجزائر الشهر الماضي اتفقت «أوبك» على خفض الإنتاج إلى ما بين 32.5 مليون و33 مليون برميل يوميا، في مسعى لإنهاء «حرب الإنتاج»، التي تسببت في تخمة المعروض وأدت إلى هبوط الأسعار أكثر من 50 في المئة منذ منتصف 2014.

ومن المرجح أن تسعى المنظمة للحصول على دعم المنتجين المستقلين مثل روسيا قبل اجتماعها الرسمي المقبل في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، المتوقع أن تتخذ فيه قرارا بخصوص حصص الإنتاج لدولها الأعضاء.

ومن المقرر أن يشارك وزراء الطاقة السعودي والإيراني والعراقي في اجتماع ممثلي كبار منتجي «أوبك» مع روسيا الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات غير رسمية على هامش مؤتمر للطاقة في إسطنبول.

وقال مارتن كينغ من «فيرست إنرجي كابيتال» الاستشارية «أكبر حجر عثرة في العملية كلها سيتمثل فيما إذا كان بمقدورهم إبرام اتفاق بين كل الدول على مستويات حصص الإنتاج… فقد كان ذلك أمرا صعبا على المنظمة في العامين الماضيين.»

وارتفعت إمدادات المعروض من «أوبك» إلى 33.60 مليون برميل يوميا في سبتمبر/أيلول، من 33.53 مليون برميل يوميا بعد التعديل في أغسطس/آب، وفقا لما أظهره مسح استند إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع.وقال جيورجوس بيليريس، المحلل لدى خدمة «تومسون رويترز أويل ريسيرش آند فوركاستس»، ان من المتوقع أن تستمر التحديات التي تواجهها السوق بسبب تخمة المعروض في ضوء ارتفاع المخزونات لأعلى مستوياتها في عدة سنوات بمناطق مختلفة.

وأشار محللون إلى أن من المستبعد أن تستعيد السوق توازنها قبل منتصف 2017، حتى وإن كان الطلب العالمي قد يزيد أكثر من مليون برميل يوميا في العام المقبل.

وقال هاري تشيلينغويريان، رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية في بنك «بي.إن.بي باريبا» الفرنسي «نتوقع أن تتبدد أي مكاسب في سيناريو التثبيت سريعا، نظرا لأن الإنتاج سيتم تثبيته عند مستويات عالية جدا، ومن ثم ستظل السوق متخمة بالمعروض، بما يرجئ عودة التوازن المحتملة في سوق النفط إلى أواخر 2017.»

وتوقع المشاركون في الاستطلاع وصول متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف إلى 43.49 دولار للبرميل في 2016، وإلى 55.46 دولار للبرميل في 2017، مقارنة مع 43.96 دولار و55.83 دولار على الترتيب في استطلاع أغسطس/آب. وبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي منذ بداية العام الحالي 41.69 دولار للبرميل.

وكان بنك «مورغان ستانلي» صاحب أقل تقديرات لسعر برنت في 2016، إذ توقع وصوله إلى 42 دولارا للبرميل، بينما كان أعلى تقدير والبالغ 50 دولارا من نصيب شركة «بيرنشتاين» وبنك «إيه.بي.إن أمرو».