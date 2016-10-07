﻿أتلتيكو مدريد يمدد عقد قائده غابي حتى 2018

مدريد – د ب أ: أعلن أتلتيكو مدريد متصدر الدوري الأسباني تمديد عقد قائده اللاعب المخضرم غابي حتى 2018. وبدأ غابي (33 عاما) مسيرته مع أتلتيكو مدريد وعاد إلى الفريق في عام 2011 بعد فترات إعارة طويلة إلى خيتافي وريال سرقسطة. وكان من المفترض أن ينتهي عقده الحالي في 2017. ولعب غابي دورا بارزا في النجاح الذي حققه أتلتيكو خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث ساعد الفريق في الفوز بالدوري الأسباني وكأس اسبانيا والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين. وقال غابي: «أنا سعيد بالبقاء في فريقي لعام آخر. دائما ما رددت أن حلم الطفولة بالنسبة لي كان اللعب لأتلتيكو، لذلك لا يمكنني تمني أكثر من ذلك في مسيرتي الاحترافية».

إيقاف ايرمنكو لاعب وسط فنلندا 30 يوما

موسكو – رويترز: قال الاتحاد الفنلندي لكرة القدم إنه عاقب رومان إيرمنكو لاعب وسط منتخب فنلندا ونادي تشسكا موسكو بالإيقاف لمدة 30 يوما. ولم يكشف الاتحاد الاوروبي عن سبب العقوبة لكن طبقا لوسائل اعلام روسية ربما يرجع لتدخين اللاعب للتبغ. ولم يشارك اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في مواجهة فنلندا بتصفيات كأس العالم امام ايسلندا وغادر معسكر الفريق. وأبلغ تشسكا موسكو بالفعل رسميا بعقوبة الاتحاد الاوروبي بحق ايرمنكو وطبقا للمركز الصحفي للنادي ستلتقي لجنة الانضباط بالاتحاد القاري خلال شهر لبحث القضية. وسيغيب ايرمنكو عن عدة مباريات قادمة لفريقه، بينها مواجهتان في دوري الأبطال أمام موناكو في 18 الجاري والثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني.

أوغسبورغ يفتقد جهود مدافعه جوفيليوف بعد جراحة في الرئة

برلين – د ب أ: أعلن أوغسبورع الألماني أنه سيفتقد جهود مدافعه الهولندي جيفري جوفيليوف حتى نهاية العام الجاري، إثر خضوع اللاعب لجراحة في الرئة. وأوضح النادي أن جيفري البالغ 25 عاما كان يعاني من مشكلة في الرئة سببت له صعوبة في التنفس، وخضع لجراحة ناجحة الخميس. وقال شتيفان رويتر مدير الكرة بأوغسبورغ: «إنها إصابة مريرة لجيفري وللفريق، خاصة وأنه انضم بذلك إلى قائمة طويلة من الإصابات طويلة الأمد». وأضاف: «ومع ذلك، صحة جيفري تأتي في المقام الأول. ونحن واثقون من قدرته على التغلب على هذه الإصابة». وتضم قائمة الإصابات بأوغسبورغ، الذي يحتل المركز الثاني عشر بعد ست مراحل، كالسن براكر ومارفين فرايدريتش وكايوبي ودومينيك كور وراؤول بوباديلا.

لبنان تتعادل وديا مع قيرغيزستان

بيروت – الأناضول: اكتفى المنتخب اللبناني، بالتعادل السلبي وديا مع مضيفه قيرغيزستان، ضمن استعدادات الفريقين لخوض الدور الحاسم لتصفيات كاس آسيا الإمارات 2019. ولم يقدم المنتخب اللبناني المردود المتوقع خلال اللقاء، تحت القيادة الفنية لميودراغ رادولوفيتش من مونتينيغرو، خاصة في ظل طرد لاعب قيرغيزستان أكرمزاحون عمروف، وانكمش اللعب قرب مرمى الأخير أغلب أوقات المباراة، أمام الضغط الكبير لأصحاب الأرض. ويستعد المنتخب اللبناني لخوض مباراة ودية ثانية، الثلاثاء المقبل، أمام غينيا الاستوائية، على ملعب «كميل شمعون» بالعاصمة اللبنانية بيروت.

إيقاف 36 حكما وقاضيا أداروا منافسات الملاكمة في أولمبياد «ريو 2016»

ريو – الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة، إيقاف جميع الحكام والقضاة الذين أداروا مباريات في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في ريو دي جانيرو البرازيلية، مؤقًتا لحين انتهاء التحقيقات. ووفقًا لبيان: «رغم أن معظم منافسات الملاكمة في ريو 2016 كانت إيجابية جدا، إلا أن عددا قليلًا من القرارات خضعت للمناقشة، ما يشير إلى ضرورة الإصلاح المستقبلي في المنظومة التحكيمية». وأضاف البيان: «قررنا إيقاف 36 حكما وقاضيا شاركوا في ريو عن المشاركة في أي منافسات تابعة للاتحاد حتى نهاية التحقيقات». وشهدت منافسات الملاكمة بالأولمبياد الكثير من الجدل بشأن نظام النقاط الجديد «القائم على حتمية الفوز بعشر نقاط»، وسط مزاعم من بعض الملاكمين الخاسرين، أنهم حُرموا من الفوز.

الكنزاري يبدأ عمله في تدريب البنزرتي

تونس – د ب أ: بدأ ماهر الكنزاري رسميا عمله كمدير فني لفريق البنزرتي بتوقيعه العقد لمدة موسمين. وذكر النادي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الكنزاري هو المدرب القادر على قيادة النادي خلال هذه المرحلة. ويأتي التوقيع مع الكنزاري بعد تسوية خلافات بين المدرب وبعض جماهير الفريق التي عارضت التعاقد معه. ويخلف الكنزاري المدرب سفيان الحيدوسي الذي ترك تدريب الفريق بعد الجولة الثالثة من الدوري التونسي والتي تعادل خلالها الفريق سلبيا مع اتحاد تطاوين. وسبق للكنزاري أن درب البنزرتي في موسمي 2011/2012 و2013/2014.