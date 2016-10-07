﻿بطولة الصين للتنس: موراي يفوز على مواطنه إيدموند

بكين – د ب أ: تغلب أندي موراي للمرة الثانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، على كيلي إيدموند 7/6 (11/9) و6/2، ليصعد للدور قبل النهائي من بطولة الصين المفتوحة للتنس..

وانضم لموراي في الدور قبل النهائي من البطولة ديفيد فيرير، الذي تغلب على الألماني الصاعد أليسكندر زفيريف 6/7 (4/6) و6/1 و7/5. وكان موراي قد تغلب هذا الصيف على ايدموند في بطولة كوينز كلوب في لندن ،طريقه للحصول على لقبه الخامس في البطولة. وأصبح الفوز الذي حققه موراي في بطولة ويمبلدون هو الـ58 له هذا الموسم. وكان إيدموند (21 عاما) يلعب للمرة الثالثة هذا العام في دور الثمانية. وسيلتقي موراي وفيرير للمرة العشرين عندما يلعبان اليوم، وفاز موراي على فيرير في 13 مباراة، فيما فاز فيرير في ست مباريات، حيث فاز بآخر ست مواجهات. وتغلب غريغور ديميتروف على رافاييل نادال 6/2 و6/4. وكانت هذه الخسارة هي الأولى لنادال أمام ديميتروف بعد سبع انتصارات متتالية. وكان نادال قد فاز بلقب البطولة قبل 11 عاما، علما بأنه حقق الفوز في 20 مباراة وخسر في خمس طوال تاريخ مشاركاته في البطولة.

وفي منافسات السيدات، تغلبت ماديسون كيز على بيترا كفيتوفا 6/3 و6/7 (2/7) و7/6 (7/5) في مباراة قتالية استمرت لما يقرب من ثلاث ساعات. وتقاتل اللاعبتان للوصول للبطولة الختامية التي ستقام بسنغافورة، حيث يمكن لكيز أن تحجز مقعدها إذا فازت في مباراتها المقبلة وصعدت للمباراة النهائية ببطولة الصين. ودخلت كفيتوفا المنافسة للوصول للبطولة الختامية بعدما أحيت آمالها في الأسابيع الأخيرة، بعدما فازت ببطولة ووهان التي اختتمت الأسبوع الماضي. وقالت كيز: «لعبت بطريقة قوية في المجموعة الأولى، وبعد ذلك رفعت كفيتوفا مستوى اللعب، نقطتان كانتا هنا أو هناك. كان يمكن أن تذهب النقاط لأي من الطرفين. كانت مباراة متكافئة للغاية». وستلتقي كيز بالبريطانية يوانا كونتا التي تغلبت على الصينية زوهانغ شواي 6/4 و6/صفر.