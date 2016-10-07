﻿نيمار يصل إلى الهدف 300 في مسيرته

ريو – الأناضول: سجل نيمار، مهاجم منتخب البرازيل، هدفه الـ300 خلال مسيرته في ملاعب كرة القدم كلاعب محترف.

الهدف الذي أحرزه لمنتخب بلاده أمام بوليفيا، وتحديدا في الدقيقة 11، ضمن خمسة أهداف فاز بها منتخب السامبا، مكن نيمار من الوصول للهدف 300 في تاريخه الكروي. ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد البرازيلي لكرة القدم: «300 هدف في عمر الـ24، لا يمكن تحقيق ذلك من الجميع، وميدالية ذهبية أولمبية، ولقب كأس القارات، نيمار، لديه كل أسباب السعادة». وأوضح الموقع أن بداية أهداف نيمار كانت مع ناديه البرازيلي سانتوس عام 2009. ويعتبر نجم برشلونة، النجم الأول حاليا للكرة البرازيلية، بعد اعتزال العديد من الأسماء الكبيرة، مثل ريكاردو كاكا ورونالدينيو، وتعول عليه الجماهير البرازيلية للوصول للمونديال، والمنافسة على اللقب.