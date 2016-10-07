﻿مدرب سوريا: حققنا هدفنا أمام الصين ونسعى للمزيد

بكين – الأناضول: أعرب أيمن الحكيم، مدرب المنتخب السوري، عن سعادته بتحقيق فريقه الفوز خارج ملعبه، على المنتخب الصيني، بهدف دون رد.

وقال الحكيم: «اليوم خضنا مباراة صعبة جدا، وحققنا نتيجة رائعة، استعد منتخبنا كثيرا قبل المباراة، وتوقعنا مستوى التحدي الذي سنواجهه، ونظمنا أنفسنا وفق ذلك». وأضاف: «قدمنا كل شيء بشكل ناجح في المباراة، خاصة في الجانب الهجومي، سجلنا الهدف الأول لنا في المجموعة، وآمل أن نتمكن من التسجيل في المباريات المقبلة، وأن نحقق المزيد من النتائج الجيدة». من جانبه أكد غاو هونغبو مدرب المنتخب الصيني، أن الأمل ما زال قائما للتأهل للمونديال، وأن الهزيمة ليست نهاية المشوار، والتصفيات ما زالت في بدايتها، وسيخوض كل فريق 10 مباريات، مشيرا الى أن منتخبه من أضعف الفرق في هذه المرحلة من التصفيات. وقال: «المنتخب السوري ضربنا بالهجمات المرتدة، وقد استغلوا خطأ دفاعنا، لكن لاعبينا واصلوا القتال بقوة حتى النهاية، خسرنا مباراتين فقط من أصل 10 مباريات، مما يعني أنه لا زال أمامنا فرصة بالتأهل»، وأضاف: «ليس صحيحا أننا فقدنا الأمل بعد خسارة مباراتين، خبرتنا تخبرنا أنه طالما واصلنا القتال حتى النهاية فإنه لا يزال عندنا فرصة، نحن محظوظون جدًا بالتأهل إلى هذه المرحلة، ويجب أن نواصل تقدير جماهيرنا». ونجح المنتخب السوري في الفوز خارج ملعبه أمام الصين، بهدف دون رد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لتصفيات قارة آسيا. وارتقى المنتخب السوري للمركز الرابع في المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما تجمد المنتخب الصيني عند نقطة واحدة في المركز الخامس.