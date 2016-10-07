﻿مدرب الإمارات: أهدرنا فوزا كبيرا على تايلاند ونستعد للسعودية

أبوظبي – د ب أ: قال مهدي علي مدرب منتخب الإمارات إن فريقه ارتكب أخطاء في لقاء تايلاند «لابد من تصحيحها».

وسجل علي مبخوت هدفين وأضاف زميله أحمد خليل هدفا ليتغلب المنتخب الإماراتي على ضيفه التايلاندي 3/1 في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية. وأكد: «اللقاء كان في متناول اليد خلال الشوط الأول لكننا صعبنا المهمة على أنفسنا بإهدار عدة فرص… كان بأيدينا أن ننهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة». وأوضح: «أهدرنا فوزا كبيرا بسبب سوء اللمسة الأخيرة والتباطؤ في التسديد… حرصت على إجراء تغييرات أسهمت في تعديل وضع الفريق. إصابة محمد فوزي جعلت لاعبي تايلند يضغطون علينا لكننا تمكنا من السيطرة في الدقائق العشر الأخيرة وسجلنا الهدف الثالث». وأضاف: «أشكر اللاعبين الذين حصدوا ثلاث نقاط ثمينة وأشكر الجمهور الذي أسهم بحضوره في تحفيز اللاعبين». وأكد: «تفكيرنا الآن ينصب على مواجهة السعودية. سنبدأ التدريبات بدون راحة. نستعد للقاء بقوة، وندرس الأخطاء التي وقعنا فيها اليوم لتلافيها في مواجهة المنتخب السعودي».