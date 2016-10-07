﻿مدرب السعودية راضٍ عن التعادل أمام أستراليا

الرياض – الأناضول: أبدى الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب السعودي رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام أستراليا، التي انتهت بالتعادل 2/2، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الثانية لتصفيات قارة آسيا.

وأكد مارفيك أن النتيجة إيجابية للمنتخب السعودي، وأن المباراة خرجت كما توقعها، مشيرا أنه من الصعب أن يستمر أداء اللاعبين بنفس القوة طوال المباراة. وأضاف: «كانت المباراة مثيرة كما توقعنا، في أول 20 دقيقة لعبنا بالطريقة التي نريد، ولكن في الدقائق التالية لم نقدم مستوى جيدا، لعبنا بأسلوب الضغط العالي وسجلنا أهدافا جميلة، ولكن لا يمكن اللعب بذات المستوى لمدة 90 دقيقة». وأشار إلى أن «هدفي أستراليا جاءا من أخطاء فردية، وأهنئ لاعبي فريقي على عودتهم بالنتيجة، كان من الصعب بناء الهجمات من الخلف ولهذا استخدمنا الكرات الطويلة، النتيجة إيجابية لنا وأنا راضٍ بها».

من جانبه، أكد انغه بوسطجي أوغلو مدرب منتخب أستراليا، أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل من التعادل، مشددا على الدور الكبير للجماهير السعودية على ملعب «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة، وأنهم ساعدوا فريقهم للظهور بشكل مميز. وقال: «عدم تحقيق بداية جيدة لم يساعدنا، وكذلك تلقي هدف أيضا، ضغط الفريق المقابل بسرعة، ولكن أعتقد أننا عدنا للمباراة بصورة ممتازة، وسجلنا هدفا مستحقا قبيل نهاية الشوط الأول». وأضاف: «ظهر أننا نسيطر على المجريات، وبمجرد تسجيل الهدف الثاني كان يجب أن نحافظ على سيطرتنا، ولكننا فقدنا الترابط في بعض الأوقات، واستغل الفريق المقابل الأمر، خاصة وأنهم حظوا ببعض أوقات جيدة من خلال الدعم الجماهيري الكبير الذي منحهم كل شيء، هذه النقطة جيدة، ولكنني أشعر أنه كان بإمكاننا تحقيق أكثر من نقطة».