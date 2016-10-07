﻿هاتريك ماندزوكيتش يقود كرواتيا إلى اكتساح كوسوفو

شكودرا (ألبانيا) – د ب أ: سجل المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى فوز كاسح 6/صفر على مضيفه منتخب كوسوفو بمدينة شكودرا الألبانية في الجولة الثانية من مباريات .

وتصدر المنتخب الكرواتي المجموعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأيسلندي الذي تغلب على ضيفه الفنلندي 3/2 في مباراة أخرى بالمجموعة التي شهدت أيضا تعادل تركيا مع أوكرانيا 2/2. وكانت المباريات الثلاث بالجولة الأولى انتهت جميعها بالتعادل 1/1 لكن نتائج هذه الجولة فضت الاشتباك. وكانت المباراة هي الأولى في ضيافة منتخب كوسوفو الذي يشارك للمرة الأولى في تصفيات المونديال لكنه استضاف المباراة بمدينة شكودرا الألبانية. وحسم المنتخب الكرواتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثة أهداف (هاتريك) لماندزوكيتش في الدقائق السادسة و24 و35. وفي الشوط الثاني، سجل ماتيا متروفيتش وإيفان بيرسيتش ونيكولا كالينيتش الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق في الدقائق 68 و83 والثانية من الوقت بدل الضائع، ليتجمد رصيد كوسوفو عند نقطة واحدة في قاع المجموعة.