﻿المجموعة السابعة: دي روسي يحرم اسبانيا من الثأر وينتزع التعادل لإيطاليا… والبانيا تتصدر

روما – د ب أ: أهدر المنتخب الأسباني فرصة ثمينة للثار لهزيمته أمام نظيره الإيطالي في الدور الثاني لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) واكتفى بالتعادل 1/1 مع مضيفه الإيطالي في عقر داره بالمجموعة السابعة في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018. ولعبت الأرض ضد أصحابها في المباراتين الأخريين بالمجموعة، حيث فاز المنتخب الألباني على مضيفه ليشتنشتاين 2/صفر وفاز المنتخب الإسرائيلي على مضيفه المقدوني 2/1.

على استاد «يوفنتوس» في مدينة تورينو الإيطالية، تقدم الماتادور الأسباني على الآزوري الإيطالي بهدف نظيف سجله فيكتور فيتولو في الدقيقة 55 بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي. لكن دانييلي دي روسي أهدى الآزوري نقطة التعادل الثمينة بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 82. وفرط المنتخب الأسباني في صدارته رافعا رصيده إلى أربع نقاط بفارق الأهداف فقط أمام إيطاليا وبفارق نقطتين خلف ألبانيا التي انتزعت الصدارة. وفرض الماتادور سيطرته على مجريات اللعب منذ الدقيقة الأولى وحتى النهاية وتقدم بهدف بعد دقائق من بداية الشوط الثاني بعد ارتباك نادر بين الدفاع الإيطالي وحارس مرماه المخضرم جانلويجي بوفون. لكن دي روسي انتزع التعادل لأصحاب الأرض قبل دقائق على نهاية اللقاء رغم نسبة الاستحواذ العالية للاعبي أسبانيا على الكرة والتي بلغت 68 بالمئة. ورغم السيطرة شبه المطلقة على المباراة، عانى الماتادور من عدم الدقة والتركيز في إنهاء الهجمات وأهدر المدافع جيرارد بيكيه فرصتين ثمينتين للفريق في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي. وسجل فيتولو هدف التقدم في الشوط الثاني لكنه أهدر فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الثاني قبل ربع ساعة على النهاية. وبعدها، تخلى الآزوري عن انكماشه الدفاعي وانتزع ركلة جزاء اثر عرقلة من سيرخيو راموس لإيدر ساهمت في تحقيق الآزوري للتعادل. وكاد الآزوري ينتزع الفوز في النهاية بعدما تمادى لاعبو أسبانيا في إهدار الفرص. وقفز المنتخب الألباني لصدارة المجموعة برصيد ست نقاط اثر فوزه على ليشتنشتاين بهدفين سجلهما بيتر جيل لاعب ليشتنشتاين عن طريق الخطأ، وبيكيم بالاج في الدقيقتين 11 و71.