﻿ الألمانيات اللاتي يتمتعن بكفاءة عالية لاترغبن في مناصب تنفيذية

ميونيخ ـ د ب أ: تعتبر السيدات الألمانيات، اللاتي يتمتعن بدرجة عالية من الكفاءة، أقل احتمالا في أن يرغبن في إقامة مشاريع تجارية خاصة بهن أو الحصول على مناصب أعلى في مجالس إدارة للشركات، وفقا لمسح أجرته جامعة ميونيخ للتقنية و نشر الجمعة. وفي حين أن 19٪ من الرجال، الذين شملهم الاستطلاع، يرغبون في إدارة مشاريعهم الخاصة، إلا أن النساء سجلن 9٪، وفقا للمسح الذي شمل 2400 شخص بتكليف من مؤسسة «فاميلي بيزنيس فاونديشن».

وبالمثل، فإن عدد الرجال، الذي يطمحون إلى منصب تنفيذي كبير بين المشاركين، يبلغ ضعف عدد النساء، وكل المشاركين في الاستطلاع يحملون الشهادات الجامعية أو ما يعادلها.