﻿يخلون المناطق الساحلية في فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا

■ بورت أو برنس ـ رويترز: قال مسؤولون إن عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الإعصار ماثيو في هايتي ارتفع إلى 478 على الأقل مع ورود معلومات من المناطق النائية التي انقطعت الاتصالات عنها بسبب الإعصار.

ومع زيادة الأرقام بشكل سريع اختلفت وكالات ولجان حكومية بشأن العدد الإجمالي للقتلى. وأكد إحصاء لرويترز عن عدد القتلى الذين أبلغ عنهم مسؤولو الحماية المدنية على مستوى محلي سقوط 478 قتيلا.

وقالت وكالة الحماية المدنية المركزية في هايتي، التي تستغرق وقتا أطول في حصر الأرقام، إن 271 شخصا لقوا حتفهم بسبب العاصفة وإن نحو 61500 لا يزالون يحتمون في ملاجئ.

وأخلي ملايين السكان في ولايات فلوريدا وجورجيا وساوث كارولينا الأمريكية المناطق الساحلية يوم الخميس فيما اقترب الإعصار ماثيو من جنوب شرقي الولايات المتحدة بعد أن خلف دمارا واسعا عبر منطقة الكاريبي. وأمر حكام هذه الولايات السكان الذين يعيشون قرب الساحل بمغادرة منازلهم.

وقال حاكم فلوريدا ريك سكوت خلال مؤتمر صحافي: «هذه العاصفة ستقتلكم» داعيا إلى إجلاء السكان على طول الساحل الشرقي لفلوريدا.

وأضاف في وقت لاحق على شبكة (ٍسي إن إن) التلفزيونية الإخبارية «لا تخاطروا .. أخرجوا الآن».

ويتحرك الإعصار ناحية الشمال الغربي بسرعة 20 كيلومترا في الساعة فيما يقع مركز العاصفة على بعد 120 كيلومترا جنوب شرقي ساحل ويست بالم بيتــش في فلوريدا. وتم رصد عين الإعصار فوق الطرف الغربي لجزيرة جراند بهاما آيلاند بعد عبوره فوق فريبورت في طريقه نحو شرقي فلوريدا.

وقال المركز الوطني للأعاصير أن «ماثيو» قد يتسبب في «تأثيرات كارثية محتملة» في الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة. وأمر سكوت بإجلاء ملايين الأشخاص، محذرا من أن الإعصار ربما يسبب انقطاعا للكهرباء قد يستمر لأيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بيتر كوك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تمت تعبئة نحو 4500 من عناصر الحرس الوطني من جانب حكام الولايات الثلاث لدعم جهود الإجلاء ومساعدة الأشخاص في العثور على ملجأ والغذاء والماء.

وحذر المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست من أن العاصفة ربما تكون أكبر وأقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ عقد.