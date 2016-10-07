مسؤول أمريكي: روسيا تنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى كالينينجراد





واشنطن- رويترز- قال مسؤول بالمخابرات الأمريكية الجمعة إن روسيا تنقل صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية إلى كالينينجراد، وهي جيب روسي صغير بين بولندا وليتوانيا، وذلك في تأكيد لتقارير إخبارية نشرت في استونيا.

وأوضح المسؤول، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أن نوايا روسيا من نقل الصواريخ من طراز اسكندر-إم الذي يصل مداه إلى 500 كيلومتر “قد تكون حميدة”.

وأضاف قائلاً “نقلوا منظومة صواريخ مشابهة إلى كالينينجراد في 2014 من أجل مناورات عسكرية. قد تكون أيضاً إشارة سياسية – استعراضاً للقوة- للتعبير عن الاستياء من حلف شمال الأطلسي”.