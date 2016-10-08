كلينتون بعد بث ألفاظ ترامب البذيئة: لا يمكن أن نسمح لهذا الرجل أن يصبح رئيسا

واشنطن - د ب أ – حثت المرشحة الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون مساء الجمعة، النساء في الولايات المتحدة على منع منافسها في الانتخابات دونالد ترامب من الوصول إلى البيت الأبيض بعد الكشف عن تسجيل صوتي، أدلى فيه بتعليقات بذيئة عن المرأة وتفاخر خلاله بقدرته الجنسية.

وكتبت كلينتون في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “هذا أمر مثير للاشمئزاز .. لا يمكن أن نسمح لهذا الرجل أن يصبح رئيساً.”

وفي تغريدة أخرى على تويتر كتبت كلينتون : “النساء لديهن القدرة على وقف ترامب”.