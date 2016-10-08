واشنطن: لم نتلق إخطاراً رسمياً من الفلبين بوقف الدوريات المشتركة ببحر الصين الجنوبي

واشنطن - د ب أ – أكدت الخارجية الأمريكية يوم الجمعة، عدم تلقيها أي إخطار رسمي من الفلبين بوقف الدوريات المشتركة بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الوزارة، إن الولايات المتحدة لم تتلق “أي إخطار رسمي بشأن تقليص هذه الأنشطة”.

وأضاف أن “مثل هذه التصريحات، سواء تم أم لم يتم دعمها من خلال العمل الفعلي، تتناقض في الواقع مع قوة العلاقات التي لدينا مع شعب الفلبين.”

وكان وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لورينزانا قد قال الجمعة، أن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بوقف الدوريات المشتركة بين البلدين، قائلاً إن الجيش الفلبيني يستطيع أن يعيش بدون مساعدات مالية من الولايات المتحدة.

وقال للصحافيين في مانيلا إنه “عندما قال الرئيس (رودريجو دوتيرتي) إنه لن يكون هناك أي دوريات أخرى، أبلغنا بالفعل نظرائنا بأنه ليس هناك أي دوريات أخرى في الوقت الحالي”.

وقال لورينزانا، إن الجيش الفلبيني يمكن أن يعيش بدون مساعدات مالية من الولايات المتحدة وأنه سوف يتوجه إلى الكونجرس الفلبيني ليطلب ميزانية أكبر لتعويض النقص.

وأضاف لورينزانا أمام منتدى للمراسلين الأجانب في مانيلا: “يمكننا أن نعيش بدون تلك المساعدات، فالكونجرس الفلبيني يوفر لنا الأموال الآن، واعتقد أنهم سوف يقدمون لنا المزيد إذا لم يكن لدينا مصادر للتمويل”.

وذكر الرئيس الفلبيني دوتيرتي يوم الخميس أن بلاده لن تتوسل للحصول على المساعدات من الدول التي انتقدت الحرب التي تخوضها إدارته ضد تجارة المخدرات غير المشروعة، والتي شهدت مقتل 1523 شخصاً على الأقل خلال عمليات للشرطة منذ مطلع تموز/يوليو الماضي.