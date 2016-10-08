تنظيم “الدولة” يستعيد السيطرة على الشرقاط شمال العراق

تكريت - د ب ا – أفادت مصادر أمنية عراقية بأن تنظيم الدولة الاسلامية، سيطر مساء الجمعة، على مبنى قاىمقام قضاء الشرقاط التابع لمحافظة صلاح الدين.

وأبلغت المصادر “أن تنظيم الدولة استعاد السيطرة على مركز قضاء الشرقاط ومبنى القائمقامية و مدينة الالعاب جنوباً، بعد هجوم شنه مساء اليوم من محورين من الجنوب من قرية الزوية ومن الشمال بعد التسلل من الساحل الايسر للمدينة”.

وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة مع الدولة تدور، والتي أوقعت حتى الآن 3 قتلى من القوات الامنية واثنين من الجرحى.

وأوضحت” أن القوات العراقية شرعت بتعزيز قواتها للسيطرة على الموقف”.