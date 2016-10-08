ماثيو يتحول إلى إعصار من الفئة الثانية

واشنطن - د ب أ – قال المركز القومي الأمريكي للأعاصير مساء الجمعة، إنه تم تخفيف قوة الإعصار ماثيو إلى إعصار من الفئة الثانية على مقياس سافير سمبسون لشدة الرياح.

وأوضح المركز في التقرير الصادر الساعة 5 مساء الجمعة (2100 بتوقيت جرينتش) أن الرياح القوية التي تصاحب العاصفة تراجعت سرعتها إلى 175 كيلومتراً في الساعة.

وقال المركز أيضاً، إن ماثيو انتقل إلى منطقة تبعد نحو 215 كيلومتراً جنوبي مدينة سافانا بولاية جورجيا، ويواصل التحرك بسرعة 19 كيلومتراً في الساعة.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تضعف قوة ماثيو أكثر خلال الـ 48 ساعة القادمة، يعتقد محللون أنه سيظل إعصاراً حتى يبدأ في التحرك بعيداً عن الولايات الأمريكية الجنوبية الشرقية يوم الأحد.