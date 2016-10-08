مقتل 4 مسلحين إسلاميين خلال عملية عسكرية في شرق الجزائر

الجزائر - أ ف ب – قتل أربعة مسلحين إسلاميين الجمعة، خلال عملية عسكرية في منطقة تيزي وزو (110 كلم إلى شرق الجزائر)، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن مفرزة من الجيش قتلت “أربعة إرهابيين” خلال عملية لا تزال جارية بدأت عند الساعة 21,00 ت غ، في إطار مكافحة الإرهاب في دائرة أزفون (في شمال شرق تيزي وزو).

وأضاف المصدر نفسه، أنه تمت مصادرة أسلحة من نوع كلاشنيكوف.

ومنذ بداية العام 2016، قتل اكثر من مئة مسلح إسلامي في عمليات للجيش الجزائري في شرق البلاد وجنوبها، بحسب حصيلة لفرانس برس تعتمد بيانات رسمية جزائرية.