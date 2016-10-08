فنزويلا تنشئ جائزة هوجو تشافيز للسلام وتهديها لبوتين

كراكاس - رويترز – أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنشاء جائزة للسلام تكريماً للرئيس الاشتراكي الراحل هوجو تشافيز، وقال إنه سيهديها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويأتي هذا الإعلان في نفس اليوم الذي منحت فيه لجنة نوبل جائزتها السنوية للسلام للرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس، لدوره في التفاوض على اتفاق سلام مع متمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية(فارك.)

وقال مادورو خلال كلمة عبر التلفزيون لكشف النقاب عن تمثال لتشافيز صممه فنان روسي، “قررت إنشاء جائزة هوجو تشافيز للسلام والسيادة.”

“أعتقد أن الرئيس فلاديمير بوتين يستحق جائزة هوجو تشافيز هذه.”

ووصف بوتين بأنه”مقاتل من أجل السلام.”

وأضاف أن الفائزين بالجائزة سيحصلون على نسخة مصغرة من التمثال.