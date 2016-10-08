مواجهات بين الاحتلال الاسرائيلي وفلسطينيين واعتقالات بالضفة الغربية

الضفة الغربية - د ب ا- اندلعت مواجهات عنيفة صباح السبت، بين فلسطينيين وقوّات اسرائيلية في مدخل مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم جنوب الضّفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، أنّ المواجهات اندلعت على أطراف المخيم بين المواطنين وقوّات اسرائيلية داهمت أحياء المخيم ومحيطه، وحاولت اقتحام عدداً من المنازل والمحال التجارية.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت القوّات االاسرائيلية شاباً فلسطينياً بعد اقتحام منزله في البلدة، ونقلته إلى جهة مجهولة.

واعتقلت القوات الاسرائيلية ايضا الليلة الماضية شابين على حاجز عسكري قرب مدينة جنين .

يذكر ان اسرائيل تعتقل بصورة شبه يومية فلسطينيين بحجة أنهم “مطلوبون لأجهزة الأمن أو للاشتباه في ضلوعهم في ممارسة أعمال شغب”.