مقتل 9 اشخاص على الاقل من الموالين لـ”الدولة” في غارة جوية شرق أفغانستان

نانجارهار - د ب أ – قتل تسعة على الاقل من الموالين لتنظيم الدولة الاسلامية (المعروف إعلامياً باسم داعش) في غارة جوية بإقليم “نانجارهار” شرق أفغانستان، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء السبت.

وذكر مسؤولون أمنيون محليون اليوم أنه تم تنفيذ الغارة الجوية قرب منطقة “أشين”، لكنه لم يعلق على ما إذا كانت الغارة الجوية تم تنفيذها من قبل سلاح الجو الافغاني أو القوات الامريكية في أفغانستان.

وأضاف المسؤولون أنه تم تنفيذ الغارة الجوية الجمعة وتم تدمير مركبة تابعة للارهابيين أيضاً.

وذكر المسؤولون أن السكان المحليين لم يتكبدوا أي خسائر بشرية في الغارة الجوية.

وإقليم “نانجارهار” من بين الاقاليم المضطربة بشكل نسبي شرق أفغانستان، حيث يعمل مسلحو طالبان والمسلحين الموالين للتنظيم بشكل نشط.