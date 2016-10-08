شتاينماير يحذر من المواجهة بين روسيا وأمريكا

برلين - د ب أ – حذر وزير الخارجية الألماني، فرانك-فالتر شتاينماير، من العودة إلى عصور المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا وذلك نظراً لتنامي التوترات بين البلدين.

وفي تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية الصادرة السبت، قال شتاينماير إن ” الصراع بين روسيا وأمريكا آخذ في التصعيد ، كما أن بقايا الثقة بينهما تبدو متداعية، وإذا استمر الحال على ذلك، سنعود إلى عصور المواجهة بين قوتين عظميين”.

في الوقت نفسه، أعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن من الخطأ تشبيه الوضع الحالي بالحرب الباردة، وقال إن ” العصور الجديدة مختلفة، وأكثر خطورة، ففي الماضي كان العالم منقسماً إلى جزئين لكن موسكو وواشنطن كانتا تعرفان خطوطهما الحمراء وكانتا تحترمان هذه الخطوط”.

وفي سياق متصل، حذر فولفجانج إيشينجر، رئيس مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن، من تصعيد الوضع، وقال إن ” خطر المواجهة العسكرية كبير، ولم يكن هذا الخطر بمثل هذا الحجم في العقود السابقة، كما أن الثقة بين الغرب والشرق لم تكن بمثل هذه الضآلة التي هي عليها الآن”.

واتهم ايشينجر، السفير السابق لدى واشنطن ولندن، موسكو باستغلال الفترة الانتقالية ومعركة الانتخابات الرئاسية في واشنطن لتقويض بقايا السلام في أمريكا.