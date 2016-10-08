الصليب الأحمر الألماني يحذر من تدهور جديد للأوضاع في سوريا

برلين – د ب أ – حذر الصليب الأحمر الألماني من حدوث تدهور جديد للوضع في سوريا.

وفي تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة السبت، قال رودولف زايترس، رئيس الصليب الأحمر الألماني إن “الوضع الإنساني في حلب مهدد بمزيد من التدهور الملحوظ، في حال فشلت الجهود الرامية إلى فرض وقف لإطلاق النار وتوفير ممرات إنسانية للوصول للمدنيين”.

وأوضح الصليب الأحمر الألماني أن هناك في سوريا 2ر12 مليون شخص، بينهم 6ر5 مليون طفل، في حاجة إلى مساعدات إنسانية.