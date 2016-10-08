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ملثمون يقتلون شرطياً مصرياً بشمال غرب القاهرة

Oct 08, 2016

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القاهرة - د ب أ – لقي أمين شرطة بالأمن الوطني المصري حتفه السبت، إثر قيام مجهولين ملثمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه أمام قرية كفر الرحمانية بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وذكر التلفزيون المصري على موقعه الالكتروني اليوم، أن مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقي تلقى إخطاراً يفيد بقيام أشخاص مجهولين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية على أمين الشرطة جمال الديب بالأمن الوطني، أثناء عودته من عمله، ما أدى الى مقتله متأثراً بإصابته، وتمكن الجناة من الهروب.

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