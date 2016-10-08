الرئيس الروسي يقيل مسؤولين كبار في وزارة الداخلية

موسكو - د ب أ – أعفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عشرة من جنرالات وزارة الداخلية الروسية من مناصبهم، طبقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للانباء السبت.

وتضم قائمة المسؤولين المقالين دميتري دينيتشينكو، رئيس مركز القوات الخاصة في العاصمة موسكو، وفياتشيسلاف خاوستوف، رئيس مركز طيران وزارة الداخلية.

ويأتى قرار رئيس الدولة في سياق إصلاح الأجهزة الأمنية الذي بدأ في نيسان/إبريل 2016، عندما تمت تصفية جهاز مكافحة المخدرات وجهاز الهجرة.

وكان جميع المقالين يرأسون دوائر نُقلت تبعيتها إلى الحرس الوطني، عدا الجنرال سيرجي سيريكوف الذي أعفي من منصب رئيس دائرة النقل بوزارة الداخلية في شرق شطر روسيا الآسيوي.