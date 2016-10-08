المرصد: قوات الحكومة السورية تسيطر على مناطق تحت سيطرة المعارضة في حماة

بيروت - رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام حكومية، إن قوات الحكومة السورية وحلفاءها استعادوا السيطرة على بلدات وقرى في محافظة حماة السبت، مما أدى إلى تراجع مقاتلي المعارضة الذين حققوا تقدماً كبيراً في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المرصد ومقره بريطانيا أن هذه هي المرة الأولى التي تحقق فيها القوات الحكومية تقدماً في المحافظة الواقعة في غرب سوريا، منذ أن شن مقاتلو المعارضة هجوماً بنهاية أغسطس آب وسيطروا على سلسلة من البلدات والقرى.

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، إن الجيش السوري سيطر على بلدات أو قرى منها الطليسية والقاهرة وتل الأسود.