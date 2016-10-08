إسرائيل تستقدم دفعة جديدة من يهود “فلاشا” الإثيوبيين غدا

أديس أبابا - الأناضول – كشفت جمعية يهود إثيوبيا “الفلاشا”، النقاب عن أن 64 يهودياً إثيوبياً، سيغادرون إلى إسرائيل الأحد، عقب موافقة الأخيرة لهم بالهجرة إليها، بعد 6 سنوات من الانتظار.

وقال رئيس الجمعية اليهودية “تسفاهون أمدوآلم”، السبت، إن إسرائيل سمحت للدفعة الأولى من إجمالي العدد الكلّي المقدر بـ 9 آلاف من اليهود الإثيوبيين، بالهجرة إلى إسرائيل.

وأوضح رئيس الجمعية، أن 64 يهودي إثيوبي وصلوا العاصمة أديس أبابا اليوم مع أفراد أسرهم، في انتظار نقلهم إلى إسرائيل، وذلك كبداية لانطلاق عملية ترحيل البقية تباعاً، على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ويعيش يهود إثيوبيا الذين يطلق عليهم اسم “فلاشا مورا” منذ سنوات في مخيمات مؤقتة في إثيوبيا، انتظاراً للحصول على موافقة إسرائيل بالانتقال إليها بعد أن تقدموا بطلبات بذلك.

وأشار “أمدوآلم”؛ إلى أن أعداد اليهود في إثيوبيا يصل إلى نحو 7 – 9 آلاف شخصاً، يعيشون في مدينة “غندر” شمالي البلاد.

وفي 15 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، وافقت إسرائيل على قبول نحو 9 آلاف من “فلاشا مورا” والذين يدعون أنهم من سلالة يهودية، خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له آنذاك “اتخذنا قراراً مهماً ننقل بموجبه إلى إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة آخر الطوائف ذات الصلة بإسرائيل، والتي كانت تنتظر في أديس أبابا”.

تجدر الإشارة الى أن إسرائيل بدأت استقدام اليهود الإثيوبيين إليها عام 2003، واستكملتها تماماً نهاية العام 2013، إلاّ أنها استأنفت العملية من جديد عقب قرارها الأخير العام الماضي.

وتشير إحصاءات غير رسمية، إلى أن يهود إثيوبيا في إسرائيل يبلغ عددهم 125 ألفاً و500 شخص، كما أن نحو 82 ألف إثيوبي في إسرائيل ولدوا خارجها، بحسب موقع “أوثيوبيان ناشونال بروجكت” الإسرائيلي والخاص بالطائفة الإثيوبية.

ويخدم نحو 5 آلاف و400 من “فلاشا مورا” في الجيش الإسرائيلي، ويعتبرهم الفلسطينيون من أكثر الجنود عنصرية ضدهم، نظراً لقسوتهم في التعامل معهم.

وتشير إحصاءات رسمية، الى أن عدد سكان إسرائيل بلغ 8 ملايين و345 ألفاً، بينهم 6 ملايين و251 ألفاً من اليهود، الذين يشكلون 74% من عدد السكان، فيما بغ عدد المواطنين العرب مليوناً و730 ألفاً، بنسبة 20.7 % من السكان، وبلغ عدد المسيحيين غير العرب 364 ألفاً.