طالبان تسيطر على 4 مواقع أمنية أخرى جنوب أفغانستان

هلمند – د ب أ – ذكر مسؤول أفغاني السبت، أن أربعة مواقع أمنية أخرى سقطت في أيدي عناصر طالبان في مدينة لاشكارجاه، عاصمة إقليم هلمند جنوب البلاد، حيث مازالت اشتباكات عنيفة مستمرة هناك.

وقال المسؤول ، الذي لم يكشف عن هويته، من “المنطقة الرابعة للشرطة” بمدينة لاشكارجاه، لوكالة “باجوك” الافغانية للانباء، إن الاشتباكات العنيفة، التي بدأت الليلة الماضية ما زالت مستمرة بين القوات الافغانية وطالبان في المنطقة “الثالثة للشرطة” بالمدينة.

وأضاف المسؤول أن أربعة مواقع أمنية سقطت في أيدي عناصر طالبان خلال الاشتباكات.

وذكر المسؤول “عبرت طالبان المنطقة الرابعة للشرطة وتقاتل الان في المنطقة الثالثة” مضيفاً أن الجانبين تكبدا خسائر بشرية ،غير أنه لم يكشف عن أرقام محددة.

وتابع أن عدداً كبيراً من السكان من المناطق الوسطى بمدينة “لاشكارجاه” تركوا منازلهم.

ولم تعلق طالبان على الحادث حتى الآن.

يشار الى ان حركة طالبان تستهدف رجال الامن الافغان ومراكزهم منذ الاطاحة بها من سدة الحكم في حملة دولية بقيادة الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر عا م 2000.