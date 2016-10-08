محلل اسرائيلي: كان بامكان الاردن شراء الغاز من قطر او السعودية لكنه اختار اسرائيل

لندن ـ “القدس العربي” ـ قال محلل سياسي اسرائيلي في مقال نشره في صحيفة “هارتس″ ان الاردن كان من الممكن ان يشتري الغاز من اشقائه العرب مثل قطر او السعودية الا انه اختار اسرائيل.

وكتب نحميا شترسلر انه قفز من الفرح عندما سمع باتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل لان هذه الاتفاقية والتي بموجبها ستحصل اسرائيل على اكثر من 10 مليار دولار ولمدة 15 سنة ستجلب المليارات الى خزينة اسرائيل، مضيفا ان الاردن كان قادرا على شراء الغاز من اكثر من دولة عربية مثل قطر او السعودية الا ان عمان اختارت ان تشتري من اسرائيل فيما اعداء اسرائيل يتظاهرون في الاردن ضد الاتفاقية وهو ما يجعل كل اسرائيلي يشعر بالفرح.

وأثارت الصفقة التي وقعها الأردن لاستيراد كميات كبيرة من الغاز الإسرائيلي بقيمة عشرة مليارات دولار بدءا من 2019، غضبا في أوساط أردنية مناهضة للتطبيع قالت إنه “غاز فلسطيني منهوب”. واعتبر البعض أنه كانت لدى الحكومة الأردنية خيارات غير الغاز الإسرائيلي.