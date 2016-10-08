المرصد: تنظيم الدولة الإسلامية يصد مقاتلي المعارضة السورية شمالي حلب

بيروت - رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية سيطروا على عدة قرى كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة في هجوم مضاد قرب الحدود التركية، أرغم مقاتلي المعارضة الذين يحصلون على دعم أجنبي على التراجع.

ويتقدم مقاتلو المعارضة الذين تدعمهم تركيا بدبابات وضربات جوية، صوب دابق معقل تنظيم الدولة الإسلامية التي لها أهمية رمزية بالنسبة للمتشددين.

وبدأ هجوم الدولة الإسلامية مساء الجمعة، وقال المرصد إن التنظيم استعاد قرى بينها أخترين وتقدم صوب تركمان بارح على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شرقي دابق.