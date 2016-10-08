أنغام: أتعرض للمعاكسات وأقفل الطريق أمام كل شخص يتقدم للزواج مني

القاهرة ـ حلت الفنانة المصرية أنغام، ضيفة على برنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر فضائية ” ON E”.

أنغام، تناولت خلال الحلقة جانب من حياتها الشخصية والعملية، وكانت تصاب بنوبة ضحك عندما تتكلم عن علاقاتها بالرجال والزواج.

أنغام، ردت على سؤال عمرو أديب لها حول ما إذا كان هناك من يتقدم للزواج منها الآن قائلة: “إنه لا يوجد من يتقدم لها، لأنها هي من تقفل الطريق أمام من يرغب في التقدم لها أو الزواج منها ولا تعطي فرصة، ولكنها بالطبع تتعرض للمعاكسات كثيرًا”.