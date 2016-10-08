فيفي عبده: الله عاقب أنجلينا جولي لأنّها أخذت براد بيت من امرأة أخرى

القاهرة ـ قالت الفنّانة الاستعراضية فيفي عبده فيفي في لقاء تليفزيوني لها، على شاشة قناة “الحياة” المصرية، إنّها أرسلت للنجمة أنجلينا جولي رسالة؛ لأنّها قرأت بعض التعليقات حول أنّها قامت بأخذ براد بيت من جينيفر أنيستون أثناء ارتباطهما؛ لذلك وجّهت لها رسالة بقولها “داين تدان”، على حد وصف المصريين.

وخلال الحوار قالت فيفي إنّها سمعت بأنّ أنجلينا منهارة من البكاء لانفصالها عن براد بيت، ولكن هذا عقاب الله لها؛ لأنّها قامت بأخذه من امرأة أخرى.

فيفي أكّدت أنّه في حالة وقوع مقابلة بينها وبين أنجلينا جولي، ستوجّه لها نصيحة وهي مسامحة بيت، واعتبار أنّ الخيانة مرحلة وقد فات وقتها، حتى يتم الحفاظ على الأسرة من الانّهيار.