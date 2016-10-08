تلميذ يهشم أسنان معلمته بطنجة

الرباط ـ أقدم تلميذ يتابع دراسته بإعدادية بدر المتواجدة بحي مسنانة بمدينة طنجة بالمغرب، على تهشيم أسنان معلمته بعدما وجه إليه مجموعة من اللكمات ما تسبب في نزيف دموي في فمها.

وفقا لمصادر محلية، فإن الاستاذة كانت تقوم بعملها المعتاد قبل ان تدخل في مشادة كلامية مع التلميذ المعني بالأمر، قبل ان ينقض هذا الاخير على معلمته ويوجه إليها مجموعة من اللكمات القوية على مستوى الوجه ما تسبب في تهشيم أسنانها.

وعلى إثر ذلك، تم نقل الأستاذة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وقد تم فتح تحقيق في ذاك.