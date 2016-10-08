أردني يقتل زوجته خنقاً ثمّ يخلد للنوم وكأن شيئاً لم يكُن

عمان ـ دفعت خلافات على نفقة بين رجل أردني وطليقته الى قتلها خنقا داخل منزلها في بيادر وادي السير، ليخرج بعد ارتكابه لجريمته عائدا الى منزله في اربد ويخلد للنوم وفق مصدر مقرب من التحقيق .

وقال المصدر ان الرجل الاربعيني قتل زوجته خنقا بقطعة قماش بعد ان نشب خلافا فيما بينهما على عدم النفقة لها ولاولادها الثلاث بقيمة 190 دينار منذ فترة طويلة كانت تطالبه بها.

واضاف المصدر ان اولاد القاتل كانوا نائمين في غرفة مجاورة عندما كانت والدتهم المغدورة تصارع الموت وتقاوم القاتل وهو يضع قطعة القماش حول عنقها ويضغط عليها حتى فارقت الحياة، وليغادر المنزل عائدا الى منزله وزوجته الثانية في اربد ويخلد للنوم ممارسا عمله في صباح الجمعه.

ووجه مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي محمد البديرات بحسب رؤيا تهمة القتل العمد لقاتل زوجته الثلاثينية مقررا توقيفه 15 يوما قابله للتجديد على ذمة القضية في مركز اصلاح وتاهيل ماركا.

وبالعودة الى ذات المصدر فقد افاد بان المغدورة مطلقة منذ 3 سنوات من القاتل الذي يعمل بائع للقهوة على عربة مشروبات ساخنه، وقد شهدت حياتهما الزوجيه خلافات اسرية متكررة دفعت بالمغدورة الى الطلاق منه.