تسعة اشخاص ماتوا من الضحك

لندن ـ عادة ما نستخدم عبارة “مات من الضحك” للدلالة على أن شخص قد فقد السيطرة على نفسه من شدة طرافة ما رأى أو سمع. إلا أن هذه العبارة ليس مجازية دائماً، إذ سجل التاريخ موت أشخاص من الضحك. ويعني ذلك أنهم قد ماتوا فعلاً ورحلوا عن الحياة بسبب كثرة الضحك.. هذه قائمة منهم:

أليكس ميتشل

وفق موقع “توث كاتالوغ”، كان السيد ميتشل موظفاً بريطانيا بسيطاً. وفي عام 1975 كان يشاهد حلقة من السلسلة الكوميدية البريطانية “ذا غوديز” عندما فقد السيطرة على نفسه. فظل يضحك بقوة وبشكل متواصل لمدة نصف ساعة كاملة انتهت بموته. وكتبت زوجته رسالة إلى البرنامج شاكرة إياهم على جعل آخر ساعاته على الأرض بهذا الشكل المبهج.

دانوين ساوين أم

عام 2003 رحل سائق شاحنة مثلجات تايلاندي بعد دقيقتين من الضحك المتواصل. وقالت زوجته إنها قد كانت حاضرة في الواقعة وشاهدت تنفس زوجها يتوقف بعد دقيقتين من الضحك. ولم تتأكد مما إذا كانت موته بسبب سكتة قلبية أم اختناق.

أولي بنتزن

عام 1989 كان المواطن الدنماركي يشاهد مشهداً من فيلم “سمكة تدعى واندا”. وظهر في المشهد بطل الفيلم وبعض البطاطا المقلية عالقة في أنفه. ووجد المواطن اللقطة مضحكة جداً بشكل هستيري لدرجة ارتفعت معها دقات قلبيه إلى ما بين 250 و500 نبضة في الدقيقة. فكانت الفكاهة جسره إلى العالم الآخر.

كريسيبوس

قرّر الفيلسوف الإغريقي كريسيبوس أن يسقي حماره النبيذ. فطلب ذلك من خادمه وتوقف ليرى ردود أفعال الحمار. فكان المشهد مضحكاً لدرجة اختنق معها الفيلسوف من شدة الضحك ومات بسكتة قلبية.

فيتزيربرت

كانت الأرملة البريطانية في زيارة إلى دار الأوبرا لمشاهدة عرض هناك. ومع توالي مشاهد العرض لفت انتباهها أحدها وتسبب في دخولها في موجة ضحك غير مبررة لدرجة اضطرت معها إلى الاعتذار والانسحاب. وحتى بعد العرض ظلت تضحك كلما تذكرت المشهد ودخلت في موجة ضحك هستيري حتى ماتت في الصباح.

ويزلي بارسونس

سنة 1893 دخل مزارع من إنديانا في حالة ضحك خرجت عن السيطرة واستمر ساعة من الزمن. ليتحول الضحك إلى حالة من الحازوقة. ثم توفى بعد ساعتين.

زوكسيس

كان رساماً يونانياً عاش قبل 500 سنة من الميلاد. فطلبت منه امرأة مسنة أن يرسمها على شكل الإلهة أفروديت الجميلة. ويبدو أن النتيجة كانت مضحكة إلى درجة فقد معها السيطرة على نفسه من شدة الضحك ومات إثر ذلك.

توماس أركوهارت

كان الأرستقراطي الاسكتلندي شخصاً موسوعياً. عام 1660 تم إبلاغه بأن تشارلز الثاني قد تولى العرش. ليدخل في موجة ضحك لم يفهم سببها ولم تنته إلا بموته. وفق تقرير نشره موقع العربي الجديد.

مارتن ملك أراغون

عام 1410 كان الملك مارتن قد تناول إوزة كاملة لوحدة. تلا ذلك نكتة سمعها من مهرج البلاط. فوجد النكتة مضحكة لدرجة جعلته يفقد السيطرة على نفسه ومات من شدة الضحك وعسر الهضم.