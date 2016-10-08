روسيا: مزاعم أمريكا عن هجمات الإنترنت تؤجج هستيريا مناهضة لروسيا

موسكو - رويترز – قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الاتهامات الأمريكية بأن روسيا مسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت منظمات تابعة للحزب الديمقراطي، تفتقر لأي دليل وهي محاولة من جانب واشنطن لتأجيج “هستيريا مناهضة لروسيا غير مسبوقة”.

وقال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية السبت في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على الإنترنت “هذا التأجيج للمشاعر فيما يتعلق ’بمخترقين روس’ يستخدم في الحملة الانتخابية الأمريكية. والإدارة الأمريكية الحالية -بمشاركتها في هذه المعركة- لا تمانع في استخدام حيل قذرة.”

وأضاف أن موسكو كررت عرضاً لواشنطن -كانت تقدمت به لأول مرة العام الماضي- بإجراء مشاورات بشأن التعاون في محاربة جرائم الإنترنت.