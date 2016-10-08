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عاصفة قوية تسبب فيضانات غرب اليونان

Oct 08, 2016

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أثينا - د ب أ – ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الطقس السيء الذي شهدته العديد من الجزر اليونانية، صباح السبت، أسفر عن فيضانات سببت أضراراً بالغة غرب البلاد.

فقد اجتاحت عاصفة بدأت مساء الجمعة واستمرت حتى صباح السبت، جزر “زاكينتوس″ و”كيفالونيا” و”كورفو” بالاضافة إلى شبه جزيرة “بيلوبونيز″.

وفي جزيرة “كيفالونيا”، انجرفت السيارات والدراجات البخارية بسبب الفيضانات الناجمة عن العاصفة، بينما اصيبت المنازل والمتاجر بأضرار بالغة بسبب الفيضانات، طبقاً لما ذكرته قناة “أثينا 984″ المحلية.

كما غمرت المياه شوارع أثينا الليلة الماضية، خلال عاصفة قصيرة، لكن قوية، أقتلعت الاشجار وسببت انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المدينة.

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