حزب العدالة والتنمية الإسلامي يفوز بالانتخابات البرلمانية في المغرب

الرباط - أ ف ب – فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي، بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة في المغرب بحسب النتائج النهائية المعلنة السبت، بحصوله على 125 مقعداً من أًصل 395، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعداً في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعداً على اللائحة الانتخابية الوطنية، ليصل الى 125 مقعداً. وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز ب81 مقعداً محلياً و21 مقعداً وطنياً (102).