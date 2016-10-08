﻿

أردوغان يرأس اجتماعاً أمنياً في إسطنبول

Oct 08, 2016

2ipj11

إسطنبول - الأناضول – يعقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، اجتماعاً أمنياً مع عدد من المسؤولين والقادة، في مدينة إسطنبول، شمال غربي البلاد.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع، في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (12:30 ت.غ)، في قصر “بايلر باي” بإسطنبول.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن الاجتماع الأمني سيحضره كل من رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، ورئيس هيئة الأركان، خلوصي أكار، ووزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الدفاع، فكري إشيق، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

- -

1 COMMENT

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left