أردوغان يرأس اجتماعاً أمنياً في إسطنبول

إسطنبول - الأناضول – يعقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، اجتماعاً أمنياً مع عدد من المسؤولين والقادة، في مدينة إسطنبول، شمال غربي البلاد.

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع، في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم (12:30 ت.غ)، في قصر “بايلر باي” بإسطنبول.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية أن الاجتماع الأمني سيحضره كل من رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، ورئيس هيئة الأركان، خلوصي أكار، ووزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الدفاع، فكري إشيق، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.