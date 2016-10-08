وفد من محكمة الجنايات الدولية يزور الضفة وإسرائيل ويستثني غزة

رام الله- الأناضول- بدأ وفد من مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، جولة “توعوية” في إسرائيل والضفة الغربية، السبت، دون زيارة قطاع غزة.

وقال عضو “اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية”، حنا عيسى، إن الوفد لن يتوجه لقطاع غزة، كونه لا يعترف بحكومة حركة حماس في القطاع.

وأضاف في حديث خاص لوكالة الأناضول:” حتى هذه اللحظة فإن من يمثل الفلسطينيين هي الحكومة الفلسطينية وما ينبثق عنها، أما في قطاع غزة فهم لا يعترفون بحكومة حماس″.

وذكر عيسى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على دخول وفد محكمة الجنايات الدولية للأراضي الفلسطينية لتوعية الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، بما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية، وبنظامها الأساسي وأهدافها، وكل مكوناتها.

وأضاف: “سيجتمع الوفد مع الفلسطينيين والإسرائيليين، وسيقوم بشرح الآلية المتبعة بمحكمة الجنايات الدولية، وما هي الإجراءات المتبعة وما هو الادعاء العام للمحكمة”.

وفيما يتعلق بالجهود الفلسطينية بخصوص القضايا الفلسطينية المرفوعة أمام محكمة الجنايات الدولية، أشار حنا إلى أن “الجانب الفلسطيني يقوم بكل الواجبات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة، من تقديم البيانات والشكاوى، حسب الأصول للمدعي العام الدولي الذي يقوم بدوره ببحثها”.

وتنظر المحكمة الدولية بثلاث قضايا قدّمها الجانب الفلسطيني ضد إسرائيل، تتعلق بالحرب الأخيرة على غزة عام 2014، وأخرى ضد الاستيطان باعتباره جريمة حرب مزدوجة، وقضية تتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، بحسب حنا عيسى.

وأضاف: “لا يوجد أن تطورات أو تقدم ملموس بأي من تلك القضايا”.

ومن المقرر أن يُنظم الوفد الأحد لقاء أكاديميا في جامعة بيت لحم، لشرح عمل المحكمة، كما ستكون للوفد أنشطة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.