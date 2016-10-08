انتشار كبير للشرطة في مدينة ألمانية للاشتباه في احتمال وقوع هجوم بمتفجرات

شمنيتس- د ب أ- انتشرت الشرطة الألمانية على نطاق واسع بعد ظهر السبت في أحد المناطق السكنية في مدينة شمنيتس، وذلك على خلفية احتمال وقوع هجوم بمواد متفجرة في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا.

وقالت متحدثة باسم هيئة مكافحة الجريمة في مدينة دريسدن إن هناك “اشتباها في التحضير لهجوم باستخدام مادة متفجرة”.

وجرى إخلاء منزل في منطقة فريتس-هكرت السكنية، كما اقتحمت قوات الشرطة مسكنا آخر، ولا تزال ملابسات الواقعة غامضة.

وقد قامت قوات من الشرطة الخاصة بتطويق المنطقة السكنية.