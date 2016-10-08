“العمل الإسلامي” الأردني: قانون “جاستا” يستهدف السعودية ويبتزها سياسيًا

عمان- الأناضول- اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) الأردني، أن إقرار الولايات المتحدة الأمريكية لقانون “جاستا” يأتي لممارسة الابتزاز السياسي والاستهداف الواضح للسعودية.

وقال الأمين العام للحزب محمد الزيودي في بيان نشر على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: “تابع حزب جبهة العمل الإسلامي الحملات الظالمة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية والقائمة على الافتراء والابتزاز ضد بلاد الحرمين الشريفين، والتي صدرت عن مراكز قوى ولوبيات أمريكية تستهدف الإسلام والمسلمين”.

وأضاف: “أقرت (أمريكا) ما يسمى بـ(قانون جاستا) لغايات ممارسة الابتزاز الدولي والاستهداف الواضح لبلاد المسلمين وديارهم وشعوبهم، وهو القانون الذي تم إقراره بدوافع سياسية بهدف الحصول على الأموال بصورة تفتقد الى القانون والمنطق”.

وتابع الزيودي: “وهو الأمر الذي نستنكره وندينه بشدة لمخالفته القواعد والأصول التي تؤطر العلاقات وترسمها بين الدول والتي يفترض أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، حيث أن الدول تتمتع بسيادة واستقلال ولا يجوز لأي دولة التنكر لهذا، ذلك أن قواعد المسؤولية القانونية للدول لا تجعلها مسؤولة عن تصرفات بعض مواطنيها المدنية والجزائية”.

وقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” الأمريكي أو المعروف اختصارًا بـ”جاستا”، يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، بمقاضاة السعودية.

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم “القاعدة” باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.