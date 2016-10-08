إحباط تسلل 15سودانيًا إلى إسرائيل عبر سيناء المصرية

القاهرة- الأناضول- قال مصدر أمني، السبت، إن قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 15 سودانيًا، أثناء محاولتهم التسلل إلى إسرائيل عبر محافظة شمالي سيناء (شمال شرق).

وأكد المصدر للأناضول، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن “قوات الأمن أوقفت اليوم 15 شخصًا يحملون الجنسية السودانية عند العلامة الحدودية رقم 16 جنوب مدينة رفح، أثناء محاولتهم اجتياز السياج الحدودي إلى الداخل الإسرائيلي”.

وأضاف “تم إحالة المتهمين لجهات التحقيق، بعد اعترافهم بدفع 36 ألف دولار (عنهم إجمالا) لعصابات تهريب، لتسهيل تسللهم إلى إسرائيل”.

وتتنوع دوافع المتسللين لإسرائيل، وفق تقارير صحفية وإعلامية بين هاربين من الحرب، وآخرين يبحثون عن حياة كريمة لم تتوفر لهم في بلادهم.