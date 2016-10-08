احالة قاتل الكاتب الأردني ناهض حتر واثنين آخرين إلى محكمة أمن الدولة

عمان- أ ف ب- وجهت نيابة أمن الدولة الاردنية ثلاث تهم لقاتل الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر منها “القتل العمد” و”القيام بأعمال ارهابية بقصد اثارة الفتنة”، بحسب ما افادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية السبت.

ونقلت الوكالة عن نائب عام المحكمة العميد القاضي العسكري زياد العدوان قوله انه “تمت احالة المتهم الرئيسي بقضية مقتل الكاتب ناهض حتر، إلى محكمة أمن الدولة للبدء بإجراء المحاكمة، وفقًا للأصول القانونية”.

وأضاف أنه “تم إحالة متهميْن اثنيْن إلى محكمة أمن الدولة أيضًا، أحدهما بائع السلاح والآخر الوسيط ببيع السلاح”.

وبحسب العدوان فإنه “تم توجيه ثلاث تهم للمتهم الرئيسي”، هي: “القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان” و”القيام بأعمال إرهابية من شأنها إثارة الفتنة” و”القتل العمد”.

والقي القبض على مطلق النار البالغ 49 عاما في مكان الحادث.

وبحسب قانون العقوبات الاردني تصل عقوبة تهمة القتل العمد الى الاعدام شنقا.

قتل ناهض حتر في 25 ايلول/ سبتمبر امام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول المحكمة لحضور اولى جلسات محاكمته لنشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه “يمس الذات الالهية” .

نشر حتر (56 عاما) الرسم الذي لم يرسمه على صفحته على فيسبوك بعنوان “رب الدواعش” ما اثار جدلا واستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن حتر حذف المنشور من صفحته بعد أن أكد أن الرسم “يسخر من الارهابيين وتصورهم للرب والجنة، ولا يمس الذات الالهية من قريب أو بعيد، بل هو تنزيه لمفهوم الألوهة عما يروجه الارهابيون”.

ووجه مدعي عام عمان إلى الكاتب اليساري المسيحي تهمتي “اثارة النعرات المذهبية” و”اهانة المعتقد الديني”، واعلن حظر النشر في القضية. ونفى حتر حينها ما اتهم به مؤكدا انه “غير مذنب”.

وكان يمكن أن تصل عقوبة أي من التهمتين المسندتين لحتر في حال ادانته إلى الحبس ثلاث سنوات.