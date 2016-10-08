انقاذ عشرات المهاجرين قبالة الشاطئ الغربي لليونان

اثينا- أ ف ب- اعلن خفر السواحل اليوناني انقاذ 131 مهاجرا صباح السبت قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز بعد تلقي اشارة استغاثة منهم.

ولم تحدد جنسيات المهاجرين لكن يبدو انهم كانوا متجهين إلى ايطاليا على مركب طوله 18 مترا، وفق وكالة الانباء اليونانية.

أرسل المهاجرون نداء استغاثة بعد أن ساءت الاحوال الجوية ليلا مستخدمين رقم الطوارئ الأوروبي 112.

رسا المركب في مرفأ ميثوني في شبه جزيرة بيلوبونيز بمساعدة شرطة الميناء وانقذ كل من كان عليه.

يعمل المهربون على تجربة مسارات جديدة بعد إغلاق حكومات بلدان شرق أوروبا ما بات يعرف باسم طريق البلقان التي تمر عبر اليونان.

منذ ذلك الحين بات المهاجرون يعبرون طرقا متجهة الى ايطاليا من شمال افريقيا من حيث نجح 140 الفا في الوصول إلى أوروبا منذ بداية السنة.