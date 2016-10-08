الحوثيون يعلنون مقتل وإصابة العشرات في غارات شنّها التحالف العربي على صنعاء





صنعاء- أ ف ب- أعلن المتمردون الحوثيون على موقع “سبأ نيوز″ مقتل وإصابة العشرات السبت في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطرون عليها، في غارات جوية شنّها التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للقوات الحكومية.

وقال الموقع “استشهد وأصيب العشرات من المواطنين جراء استهداف طيران العدوان السعودي الأميركي عصر اليوم مراسم عزاء في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء (…) التي يقام فيها عزاء والد “وزير الداخلية” اللواء جلال الرويشان”.

ولم يحدد الموقع إن كان الرويشان أو شخصيات أخرى موجودة في مراسم العزاء لدى حصول الهجوم.

وظل اللواء جلال الرويشان، الذي عيّنه الرئيس عبد ربه منصور هادي وزيراً للداخلية، في منصبه بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في أيلول/سبتمبر 2014 في حربهم مع قوات هادي المنفي في السعودية حالياً.

ولم يتم الحصول على الفور على تفاصيل حول عدد القتلى أو الجرحى في الغارات.