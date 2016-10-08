الشرطة الألمانية تطارد رجلاً سوري الأصل يشتبه بأنه يخطط لهجوم

برلين- رويترز- مشط مئات من رجال الشرطة، بينهم متخصصون من قوات الكوماندوس، منطقة سكنية في مدينة كيمنتس الواقعة في شرق ألمانيا اليوم السبت بحثاً عن رجل سوري الأصل يشتبه بأنه يخطط لهجوم، بعد الفشل في العثور عليه في مداهمة لإحدى الوحدات السكنية.

وطلبت الشرطة من الناس إبلاغها بأي معلومات عن جابر البكر (22 عاماً)، الذي شوهد آخر مرة مرتدياً قميصاً أسود اللون ذا غطاء للرأس.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا إن انتشار الشرطة جاء بناء على معلومة من جهاز المخابرات الداخلية رغم أن “مكان وزمان وكيفية وسبب” الهجوم المخطط له مازال غير واضح.

وأضاف أن “المنطقة المطوقة واسعة للغاية ما يجعلنا نستبعد وجود تهديد للسكان”.