الشرطة الألمانية تعثر على مواد “شديدة التفجير” في إطار تحقيقها بمخطط اعتداء





برلين- أ ف ب- أعلنت الشرطة الألمانية أنها عثرت على مواد “شديدة التفجير” السبت في شيمنتز (شرق) في شقة سوري يشتبه بأنه كان يحضر لاعتداء، ولا يزال فاراً.

وقالت شرطة مقاطعة ساكس، في تغريدة على تويتر، “في الشقة المعنية في شيمنتز، عثر على مواد شديدة التفجير، ومن الضروري القيام بإجراءات إخلاء جديدة”.

وأوضح الناطق باسم شرطة ساكس توم برنهارت أن “مئات الغرامات من مادة خطيرة جداً لا يمكن نقلها بدون أخذ احتياطات” عثر عليها في هذه الشقة.

وأوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص، اثنين قرب المحطة وثالثاً في وسط المدينة.

وأضاف الناطق “أنهم أشخاص يعرفون المشتبه به الملاحق، وقد وضعوا قيد الحجز الاحتياطي” موضحاً أنه يجري استجوابهم حالياً.

وكانت شرطة ساكس أصدرت مذكرة بحث عن باسم جابر البكر، وهو سوري من مواليد كانون الثاني/يناير 1994 قالت إنه “يشتبه بأنه يعد لاعتداء بقنبلة”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة عبر تغريدة على تويتر أنها بصدد تنفيذ “عملية واسعة النطاق (في شيمنتز) للاشتباه بالتحضير لاعتداء بقنبلة” بناء على معلومات مصدرها أجهزة الاستخبارات الداخلية.

وقالت مصادر قريبة من الشرطة لـ “وكالة فرانس برس″ إن مخطط الاعتداء هذا “قد تكون له دوافع إسلامية”.

وقال موقع “فوكوس″ الالكتروني، نقلاً عن مصادر أمنية، إن جابر البكر وصل إلى ألمانيا في 2015 كلاجىء، وكان تحت مراقبة الاستخبارات الداخلية منذ فترة ويشتبه بأنه كان يعد لاعتداء يستهدف مطاراً في المانيا.

وشهدت ألمانيا في تموز/يوليو اعتداءين تبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية” تمثّلا في اعتداء انتحاري نفذه سوري عمره 27 عاماً بعد رفض طلبه اللجوء، ما خلف 15 جريحاً، وهجوم بفأس نفذه أفغاني من طالبي اللجوء عمره 17 عاماً وأوقع خمسة جرحى.