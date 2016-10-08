 جيش النظام السوري يستهدف مواقع للمعارضة في ريف درعا الشمالي





دمشق- د ب أ- قال مصدر عسكري سوري اليوم السبت إن وحدات من جيش النظام السوري استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة وقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ مواقع ومرابض للمجموعات المسلحة في بلدتي ابطع وداعل في ريف درعا الشمالي رداً على قصفها مواقع لجيش النظام في بلدة قرفا ونامر والكتيبة المهجورة ومحيطها.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ” أنه تم تدمير آلية مجهزة برشاش ثقيل من عيار 23 ملم إثر استهدافها بصاروخ موجه وعدد من السيارات المفخخة الموجهة نحو الكتيبة المهجورة التي سيطر عليها جيش النظام في بداية أيلول (سبتمبر) الماضي ، وتم نقل أسلحة متطورة إلى الكتيبة بعد السيطرة عليها .

وأفاد مصدر ميداني لـ “د ب أ” بسقوط 15 صاروخاً من طراز جراد على مطار الثعلة العسكري في ريف محافظة السويداء الغربي ما تسبب بمقتل عنصر من جيش النظام.

وقال مصدر عسكري إن ” القوات المدافعة عن مطار وقرية الثعلة قصفت مواقع المسلحين في بلدات رخم والغارية الشرقية بريف درعا الشرقي التي اعتدت على مطار الثعلة بالراجمات الصاروخية”.